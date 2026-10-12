Почти 30 сейсмособытий зарегистрировали за неделю на Камчатке

На Камчатке за неделю зарегистрировали 27 сейсмособытий Почти 30 сейсмособытий зарегистрировали за неделю на Камчатке

Москва12 окт Вести.За прошедшую неделю с 5 по 11 октября в Камчатском крае были зарегистрированы почти 30 сейсмособытий, некоторые из которых ощущались в населенных пунктах. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Зарегистрированы 27 сейсмособытий, 4 из которых ощущались в населенных пунктах силой до двух и до четырех баллов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Неделей ранее, с 28 сентября по 4 октября, на Камчатке были зарегистрированы 62 сейсмособытия, 6 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском силой до двух, трех и четырех баллов.