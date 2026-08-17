МЧС: 14 сейсмособытий произошли за неделю на Камчатке

На Камчатке за неделю зарегистрировали 14 сейсмособытий МЧС: 14 сейсмособытий произошли за неделю на Камчатке

Москва17 авг Вести.В Камчатском крае за прошедшую неделю с 10 по 16 августа произошло 14 сейсмособытий. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Зарегистрированы 14 неощущаемых сейсмособытий говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

В то же время в камчатском МЧС отметили, что на минувшей неделе у берегов Северо-Курильска Сахалинской области произошло землетрясение, которое ощущалось в Петропавловске-Камчатском силой до 2-3 баллов.

Неделей ранее, с 3 по 9 августа, на Камчатке зарегистрировали 15 неощущаемых сейсмособытий.