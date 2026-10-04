МЧС: 36 сейсмособытий зарегистрированы на Камчатке за последние сутки

На Камчатке за последние сутки зафиксированы 36 сейсмособытий МЧС: 36 сейсмособытий зарегистрированы на Камчатке за последние сутки

Москва4 окт Вести.В Камчатском крае за последние сутки зарегистрированы 36 сейсмособытий, в том числе два ощущаемых в населенных пунктах. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

От Камчатского филиала геофизической службы РАН официально поступала информация о 34 неощущаемых сейсмособытиях. Также зарегистрированы два подземных толчка, которые ощущались в отдельных районах Петропавловск-Камчатского силой двух баллов говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС уточнили, что угроза цунами не объявлялась.