Москва4 октВести.В Камчатском крае за последние сутки зарегистрированы 36 сейсмособытий, в том числе два ощущаемых в населенных пунктах. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
От Камчатского филиала геофизической службы РАН официально поступала информация о 34 неощущаемых сейсмособытиях. Также зарегистрированы два подземных толчка, которые ощущались в отдельных районах Петропавловск-Камчатского силой двух балловговорится в канале ведомства на платформе MAX
В МЧС уточнили, что угроза цунами не объявлялась.