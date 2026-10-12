На Камчатке произошло ощущаемое сейсмособытие Ощущаемое сейсмособытие произошло на Камчатке

Москва12 окт Вести.За прошедшие сутки в Камчатском крае зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие, которое чувствовалось в населенных пунктах силой до двух баллов. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

От Камчатского филиала геофизической службы РАН официально поступала информация об одном сейсмособытии, которое ощущалось в населенных пунктах силой 2 балла говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС уточнили, что угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у побережья Камчатского края зафиксировано новое землетрясение. Его магнитуда составила 5,7.