МЧС: на Камчатке возможен подъем уровня воды в реках МЧС предупредило о возможном подъеме уровня воды в реках на Камчатке

Москва6 окт Вести.Реки на Камчатке могут выйти из берегов из-за циклона, который обрушится на полуостров с 7 по 12 октября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации УГМС, из-за обильных осадков прогнозируются дождевые паводки.

Так, на реках Елизовского округа ожидается подъём уровня воды интенсивностью до 20 сантиметров в сутки, на реках Усть-Большерецкого, Соболевского и Тигильского округов — до 40 сантиметров в сутки, на реках Пенжинского и Олюторского муниципальных районов — до 50 сантиметров в сутки говорится в сообщении

Разливы воды по поймам будут наблюдаться на реках Начилова в районе села Карымай и Амчигача у села Усть-Большерецк Усть-Большерецкого округа, а также на реке Большой Воровской у села Соболево Соболевского округа. При этом на реках Амигача и Большой Воровской не исключается достижение неблагоприятных отметок.