На Камчатке ожидается подъем уровня воды в реках Амчигача и Большая Воровская

Подъем уровня воды ожидается в реках Амчигача и Большая Воровская на Камчатке На Камчатке ожидается подъем уровня воды в реках Амчигача и Большая Воровская

Москва17 сен Вести.На Камчатке прогнозируется подъем уровня воды в реках Большая Воровская и Амчигача в Соболевском и Усть-Большерецком округах вблизи населенных пунктов. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По уточненным данным УГМС, в первой половине дня 17 сентября на реке Большой Воровской в районе села Соболево Соболевского округа ожидается достижение уровня воды критерия опасного гидрологического явления. При этом будет наблюдаться затопление придомовых и дворовых территорий, расположенных в прибрежной зоне, межпоселковых дорог, размыв устоев и опор мостовых переходов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX и отмечается, что в дальнейшем подъем уровня воды в реке продолжится интенсивностью 10-20 см в сутки

Вместе с тем днем 17 сентября на реке Амчигача в районе села Усть-Большерецк ожидается достижение уровнем воды критерия неблагоприятного гидрологического явления с разливом воды по пойме и затоплением пониженных прибрежных участков.

В камчатском МЧС подчеркнули, что на утро 17 сентября на территории края нет подтопленных домов и придомовых территорий.