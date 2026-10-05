Москва5 октВести.Учащиеся и сотрудники школы №1 Петропавловска-Камчатского эвакуированы в связи с сообщением о минировании, сообщила пресс-служба управления образования городской администрации в мессенджере МАХ.
В понедельник, 5 октября, в Петропавловске-Камчатском в связи с сообщением о минировании школы №1 провели эвакуацию учащихся и сотрудников учреждениянаписали в пресс-службе
Информация передана в оперативные службы, которые, как ожидается, проверят здание и прилегающую территорию на наличие взрывных устройств.