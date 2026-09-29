Пожар на рынке в столице Камчатки мог произойти из-за неисправности электросети

В МЧС назвали возможную причину пожара на рынке в столице Камчатки Пожар на рынке в столице Камчатки мог произойти из-за неисправности электросети

Москва29 сен Вести.Наиболее вероятной причиной пожара на рынке в Петропавловске-Камчатском мог быть аварийный режим работы электрооборудования либо электросети. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Наиболее вероятная причина возгорания в здании рынка на 50 лет Октября в Петропавловск-Камчатском — аварийный режим работы электрооборудования либо электросети говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС также уточнили, что система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре сработала в штатном режиме, люди своевременно покинули помещение.

Погибших и пострадавших нет отмечается в сообщении

Как сообщалось ранее, произошедший 29 сентября пожар на рынке в Петропавловске-Камчатском локализован на площади 250 кв. м.