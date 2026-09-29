Москва29 сенВести.Наиболее вероятной причиной пожара на рынке в Петропавловске-Камчатском мог быть аварийный режим работы электрооборудования либо электросети. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Наиболее вероятная причина возгорания в здании рынка на 50 лет Октября в Петропавловск-Камчатском — аварийный режим работы электрооборудования либо электросетиговорится в канале ведомства на платформе MAX
В МЧС также уточнили, что система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре сработала в штатном режиме, люди своевременно покинули помещение.
Погибших и пострадавших нетотмечается в сообщении
Как сообщалось ранее, произошедший 29 сентября пожар на рынке в Петропавловске-Камчатском локализован на площади 250 кв. м.