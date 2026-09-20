Пожар произошел на частично разобранном судне в Петропавловске-Камчатском МЧС потушило пожар в машинном отделении разобранного судна в столице Камчатки

Москва20 сен Вести.Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, возникшее в машинном отделении частично разобранного судна под распил, находящегося на улице Никифора Бойка в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба краевого управления ведомства в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании на судне размером 100 на 20 м поступило в 11.10 по местному времени. Пожарные прибыли на место спустя десять минут.

В 11.43 возгорание было локализовано, в 12.58 — полностью ликвидировано. В … машинном отделении горел мазут на площади 80 кв. м отметили в пресс-службе

В результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.