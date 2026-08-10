Москва10 авгВести.Пожар вспыхнул в районе паромной переправы на острове Ольхон — на месте работают спасатели. Об этом сообщило МЧС Иркутской области.
Сообщение о возгорании некапитального дощатого строения поступило 10 августа в 10.23 по местному времени (05.23 мск). К месту были направлены 5 пожарных и 2 единицы техники.
В настоящее время огнеборцы ликвидируют последствия пожара. Погибших и пострадавших нетговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Площадь возгорания, а также причина произошедшего устанавливаются.