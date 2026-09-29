Москва29 сенВести.Площадь пожара на рынке в Петропавловске-Камчатском на проспекте 50 лет Октября составляет 900 кв. м. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
По уточненным данным, площадь пожара составляет 900 кв. мговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в МЧС сообщали, что возникшее 29 сентября возгорание на рынке локализовано на 250 "квадратах". Информация о пострадавших не поступала. Согласно предварительной версии, причиной пожара мог быть аварийный режим работы электрооборудования либо электросети.