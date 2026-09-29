На рынке в Петропавловске-Камчатском произошел пожар

В Петропавловске-Камчатском загорелся рынок На рынке в Петропавловске-Камчатском произошел пожар

Москва29 сен Вести.В Петропавловске-Камчатском произошел пожар на рынке, который расположен на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило утром 29 сентября.

По оперативной информации, наблюдается открытое пламя и сильное задымление. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

К ликвидации возгорания привлечены пожарно-спасательные подразделения Петропавловск-Камчатского гарнизона, а также военнослужащие расположенной рядом войсковой части.