Москва23 сенВести.Возгорание в помещении холодильного оборудования пищеблока детского сада №6 Петропавловска-Камчатского потушили сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба краевого управления ведомства в мессенджере МАХ.
Пожар в пищеблоке, расположенном на втором этаже двухэтажного здания на проспекте Циолковского произошел в ночь с 22 на 23 сентября. Здание сейчас закрыто на ремонт.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00.26. Два отделения первой пожарно-спасательной части были на месте буквально через несколько минут. В 00.49 возгорание было локализовано, а в 1.18 — полностью ликвидировано. Огнем повреждены морозильное и холодильное оборудование, декоративная отделка стен, потолка, пола, дверинаписали в пресс-службе
Там уточнили, что площадь пожара составила 10 кв. м, однако помещения на всем этаже закопчены по всей площади.
Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.