Пожар в пищеблоке закрытого на ремонт детсада произошел в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском загорелся детский сад, закрытый на ремонт Пожар в пищеблоке закрытого на ремонт детсада произошел в столице Камчатки

Москва23 сен Вести.Возгорание в помещении холодильного оборудования пищеблока детского сада №6 Петропавловска-Камчатского потушили сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба краевого управления ведомства в мессенджере МАХ.

Пожар в пищеблоке, расположенном на втором этаже двухэтажного здания на проспекте Циолковского произошел в ночь с 22 на 23 сентября. Здание сейчас закрыто на ремонт.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00.26. Два отделения первой пожарно-спасательной части были на месте буквально через несколько минут. В 00.49 возгорание было локализовано, а в 1.18 — полностью ликвидировано. Огнем повреждены морозильное и холодильное оборудование, декоративная отделка стен, потолка, пола, двери написали в пресс-службе

Там уточнили, что площадь пожара составила 10 кв. м, однако помещения на всем этаже закопчены по всей площади.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.