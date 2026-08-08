Москва8 авгВести.В Подольске Московской области вечером 8 августа произошел пожар в детской больнице. Огнеборцы спасли двоих детей, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
Возгорание возникло в трехэтажном кирпичном здании больницы на улице Кирова. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения увидели открытое горение на втором этаже.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей были спасены 2 ребенка из реанимационного отделения. Всего эвакуировано 26 человек, в их числе 12 детейговорится в публикации
На данный момент пожар локализован на площади 12 квадратных метров.
На тушении работают порядка 40 человек и 16 единиц техники.