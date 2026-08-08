Сотрудники МЧС спасли двоих детей на пожаре в больнице в Подольске В подмосковном Подольске загорелась больница, спасены двое детей

Москва8 авг Вести.В Подольске Московской области вечером 8 августа произошел пожар в детской больнице. Огнеборцы спасли двоих детей, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

Возгорание возникло в трехэтажном кирпичном здании больницы на улице Кирова. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения увидели открытое горение на втором этаже.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей были спасены 2 ребенка из реанимационного отделения. Всего эвакуировано 26 человек, в их числе 12 детей говорится в публикации

На данный момент пожар локализован на площади 12 квадратных метров.

На тушении работают порядка 40 человек и 16 единиц техники.