В детской больнице Подольска ликвидировали задымление, пострадавших нет

Забелин: в Подольске потушен пожар в детской больнице, пострадавших нет В детской больнице Подольска ликвидировали задымление, пострадавших нет

Москва8 авг Вести.В детской больнице Подольска оперативно ликвидировали задымление, пострадавших нет. Об этом сообщил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В результате задымления в детской Подольской больнице никто не пострадал. Все пациенты и сотрудники были оперативно эвакуированы и переведены в безопасное место отметил министр в своем Telegram-канале

На данный момент пожар полностью потушен, угрозы для людей нет. По словам Забелина, остальные отделения больницы продолжают работать в обычном режиме.

Ранее стало известно, что вечером 8 августа в Подольске загорелась детская больница на улице Кирова. Сотрудники МЧС спасли двоих детей.