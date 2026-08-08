Москва8 авгВести.В детской больнице Подольска оперативно ликвидировали задымление, пострадавших нет. Об этом сообщил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В результате задымления в детской Подольской больнице никто не пострадал. Все пациенты и сотрудники были оперативно эвакуированы и переведены в безопасное местоотметил министр в своем Telegram-канале
На данный момент пожар полностью потушен, угрозы для людей нет. По словам Забелина, остальные отделения больницы продолжают работать в обычном режиме.
Ранее стало известно, что вечером 8 августа в Подольске загорелась детская больница на улице Кирова. Сотрудники МЧС спасли двоих детей.