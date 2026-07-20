Москва20 июлВести.Здание подведомственного Минздраву Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения в Малом Казенном переулке в Москве не пострадало от пожара. Сотрудников в целях безопасности эвакуировали. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
В Малом Казенном переулке располагается одно из подразделений подведомственного министерству Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, его здание пожаром не затронутоцитирует пресс-службу ТАСС
Ранее ИС "Вести" сообщала о возгорании в здании у памятника врачу Федору Гаазу в Малом Казенном переулке. Огонь перекинулся на деревья, растущие рядом. Пожарные уже приступили к тушению.