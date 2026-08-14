Пожарные МЧС тушат пожар на рынке в Подольске

На рынке в Подольске произошел пожар Пожарные МЧС тушат пожар на рынке в Подольске

Москва14 авг Вести.В подмосковном Подольске произошел пожар на территории Елисаветинского рынка. Об этом сообщает МЧС Московской области.

Как отмечает пресс-служба министерства, возгорание зафиксировано в нежилом 2-этажном здании. К ликвидации воспламенения привлекли 41 человека и 12 единиц техники.

В Подольске сотрудники МЧС России тушат пожар на рынке. … К месту вызова немедленно выехал дежурный караул 77-й пожарно-спасательной части говорится в сообщении

В настоящее время известно о локализации пожара на площади 50 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет.

При пожаре никто не пострадал и не погиб. Работы по тушению продолжаются.