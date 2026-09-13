В Петропавловске-Камчатском пропал свет из-за аварии на ТЭЦ Петропавловск-Камчатский остался без электричества из-за аварии на ТЭЦ

Москва13 сен Вести.Жители двух городов на Камчатке остались без электроснабжения в результате аварийного отключения на ТЭЦ-2, ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в "Камчатскэнерго".

Отмечается, что нештатная ситуация произошла вечером 13 сентября.

В 19.03 произошло аварийное отключение на Камчатской ТЭЦ-2. Под отключением население и объекты в г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово (частично) сказано в сообщении

Сейчас энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. О сроках восстановления подачи электричества станет известно позже, добавили в компании.