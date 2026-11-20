СК возбудил уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в школе на Камчатке

На Камчатке возбуждено уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в школе СК возбудил уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в школе на Камчатке

Москва20 ноя Вести.В Петропавловске-Камчатском после вспышки кишечной инфекции в школе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшего говорится в канале камчатского СК в MAX

Согласно уточненным данным ведомства, с 13 по 18 ноября в медицинские учреждения обратились 30 учеников и четверо сотрудников школы с признаками заболевания, относящегося к группе острых кишечных инфекций. Госпитализация не потребовалась, им оказана амбулаторная помощь.

Ранее сообщалось, что ход доследственной проверки взял под контроль глава СК Александр Бастрыкин.