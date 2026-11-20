Москва20 нояВести.В Петропавловске-Камчатском после вспышки кишечной инфекции в школе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.
В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшегоговорится в канале камчатского СК в MAX
Согласно уточненным данным ведомства, с 13 по 18 ноября в медицинские учреждения обратились 30 учеников и четверо сотрудников школы с признаками заболевания, относящегося к группе острых кишечных инфекций. Госпитализация не потребовалась, им оказана амбулаторная помощь.
Ранее сообщалось, что ход доследственной проверки взял под контроль глава СК Александр Бастрыкин.