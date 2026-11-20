Бастрыкин затребовал доклад о вспышке кишечной инфекции в школе на Камчатке

Глава СК Бастрыкин взял на контроль ЧП со вспышкой инфекции в школе на Камчатке Бастрыкин затребовал доклад о вспышке кишечной инфекции в школе на Камчатке

Москва20 ноя Вести.Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту массового заболевания в школе №3 в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что 13 ноября в больницу с жалобами поступили более 30 человек, 28 из них – дети. Всем пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, госпитализация не потребовалась.