Москва17 нояВести.Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании возможных противоправных действий преподавателя в отношении студенток в одном из колледжей Омска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следственными органами СК России по Омской области по данному факту проводится процессуальная проверкауточняется в канале СК на платформе MAX
В сообщении также отмечается, что в настоящее время мужчина в учебном заведении уже не работает.
Согласно данным местных СМИ, речь идет об омском музыкально-педагогическом колледже. Несколько бывших студенток заявили о домогательствах со стороны педагога по актерскому мастерству в период, когда им было от 15 до 17 лет.