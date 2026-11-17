Глава СК Бастрыкин взял под контроль проверку о домогательствах в колледже Омска

Бастрыкин запросил доклад о возможных домогательствах в омском колледже Глава СК Бастрыкин взял под контроль проверку о домогательствах в колледже Омска

Москва17 ноя Вести.Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании возможных противоправных действий преподавателя в отношении студенток в одном из колледжей Омска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственными органами СК России по Омской области по данному факту проводится процессуальная проверка уточняется в канале СК на платформе MAX

В сообщении также отмечается, что в настоящее время мужчина в учебном заведении уже не работает.

Согласно данным местных СМИ, речь идет об омском музыкально-педагогическом колледже. Несколько бывших студенток заявили о домогательствах со стороны педагога по актерскому мастерству в период, когда им было от 15 до 17 лет.