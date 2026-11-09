Дело директора спортшколы в Кировской области взял на контроль глава СК Бастрыкин взял на контроль дело директора спортшколы в Кировской области

Москва9 ноя Вести.Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело директора спортивной школы в Кировской области, который уличен в совершении преступления в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Кировской области Юрию Русанову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения говорится в канале СК на платформе MAX

В СК отметили, что тренеры и родители воспитанников спортшколы записали видеообращение к Александру Бастрыкину, чтобы добиться отстранения от исполнения обязанностей директора школы, который был уличен в совершении преступления в отношении несовершеннолетней и в настоящее время привлекается к уголовной ответственности. В пресс-службе ведомства подтвердили, что следственными органами по данному факту расследуется уголовное дело.