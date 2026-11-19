Почти 30 школьников поступили в больницу с кишечной инфекцией на Камчатке

СК начал проверку после вспышки инфекции в школе на Камчатке Почти 30 школьников поступили в больницу с кишечной инфекцией на Камчатке

Москва19 ноя Вести.Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в школе №3 Петропавловска-Камчатского. Как сообщает СУ СКР по региону, в больницу с жалобами поступили более 30 человек, 28 из них – дети.

По предварительным данным, 13 ноября 2026 года в медицинские учреждения г. Петропавловск-Камчатский с признаками кишечной инфекции поступили 28 учащихся и 4 сотрудника образовательного учреждения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Всем пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, госпитализация не потребовалась.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, организована проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.