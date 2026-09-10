Роспотребнадзор расследует массовое отравление школьников на Кубани Эпидемиологическое расследование отравления начал Роспотребнадзор в школе Кубани

Москва10 сен Вести.Эпидемиологическое расследование инициировало Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в одной из школ станицы Каневская, где зафиксировано массовое отравление учеников, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

… в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди обучающихся школы Каневского района незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий рассказали в пресс-службе

Лаборатория управления исследует биологический материал, забранных у заболевших, контактных лиц, а также педагогов и персонала учебного заведения. В школе проводят заключительную дезинфекцию.

Риск распространения инфекции оценивается как низкий.

Ранее сообщалось, что СУ СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества ученикам.