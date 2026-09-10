СК Кубани: несколько школьников госпитализированы после отравления в Каневской

Уголовное дело возбудили по факту массового отравления школьников на Кубани СК Кубани: несколько школьников госпитализированы после отравления в Каневской

Москва10 сен Вести.Уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества ученикам одной из школ возбуждено в станице Каневская Краснодарского края, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

По данным следствия, ученики одной из школ, расположенных в станице Каневской, обратились в лечебное учреждение с признаками отравления. Несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы жизни и здоровью пострадавших не имеется отметили в пресс-службе

Ведется следствие. Ход расследования поставлен на контроль и. о. руководителя следственного управления СКР по краю А. А. Нихаева.