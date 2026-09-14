После отравления детей и взрослых в кафе в Казани возбуждено уголовное дело

Следком возбудил дело после отравления посетителей кафе в Казани После отравления детей и взрослых в кафе в Казани возбуждено уголовное дело

Москва14 сен Вести.Уголовное дело возбуждено после происшествия в одном из кафе в Казани, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Татарстан.

По данным ведомства, речь идет об инциденте, связанном с заведением общественного питания в Авиастроительном районе города.

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации, в которых сообщалось, что посетители одного из кафе в Авиастроительном районе г. Казани, в том числе несовершеннолетние, почувствовали ухудшение самочувствия говорится в заявлении ведомства в MAX

Уточняется, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ведется расследование: допрашиваются свидетели и назначаются экспертизы.