Москва14 сенВести.Уголовное дело возбуждено после происшествия в одном из кафе в Казани, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Татарстан.
По данным ведомства, речь идет об инциденте, связанном с заведением общественного питания в Авиастроительном районе города.
В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации, в которых сообщалось, что посетители одного из кафе в Авиастроительном районе г. Казани, в том числе несовершеннолетние, почувствовали ухудшение самочувствияговорится в заявлении ведомства в MAX
Уточняется, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ведется расследование: допрашиваются свидетели и назначаются экспертизы.