Более 30 человек отравились в кафе в Казани, у 22 подтвержден сальмонеллез 33 случая кишечной инфекции выявили у посетителей казанского кафе

Москва14 сен Вести.В Казани выявили 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции кафе "Nan кебаб", сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

У 22 заболевших подтвержден сальмонеллез.

В период с 12-13 сентября 2026г. зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции NAN Кебаб N1 в г.Казани, ул. Беломорская, 69а (ИП Шамсутдинов О.С) ... Все заболевшие употребляли 9-11 сентября шаурму, закрытую пиццу, кебаб сказано в сообщении ведомства в MAX

Представители Роспотребнадзора выявили в кафе многочисленные нарушения - неудовлетворительное санитарно-техническое и гигиеническое состояние, отсутствие документов на продукцию, горячей воды, режима мытья посуды, продукцию с истекшим сроком.

С реализации сняли 20 партий продукции весом 44 кг. Заведение опечатали, а экспертные заключения передали в суд.

По информации ведомства, в продуктах обнаружили кишечную палочку. Также у повара, готовившего шаурму, нашли сальмонеллу.