В Таганроге произошло массовое отравление готовой едой из цеха "Васаби" Жители Таганрога отравились готовой едой из кулинарного цеха "Васаби"

Москва14 сен Вести.В Таганроге выявили случаи отравления готовой едой из кулинарного цеха "Васаби". Об этом сообщило в MAX министерство здравоохранения Ростовской области.

По данным ведомства, пострадавшие обратились к врачу с признаками кишечной инфекции.

В связи с регистрацией случаев острого гастроэнтероколита среди жителей Таганрога, связанных с употреблением продукции кулинарного цеха "Васаби", министерство здравоохранения Ростовской области сообщает, что все пациенты с признаками кишечной инфекции, обратившиеся за медицинской помощью, госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь говорится в сообщении

Уточняется, что предприятие временно приостановило работу. Региональный роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование.