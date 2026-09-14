Москва14 сенВести.В Таганроге выявили случаи отравления готовой едой из кулинарного цеха "Васаби". Об этом сообщило в MAX министерство здравоохранения Ростовской области.
По данным ведомства, пострадавшие обратились к врачу с признаками кишечной инфекции.
В связи с регистрацией случаев острого гастроэнтероколита среди жителей Таганрога, связанных с употреблением продукции кулинарного цеха "Васаби", министерство здравоохранения Ростовской области сообщает, что все пациенты с признаками кишечной инфекции, обратившиеся за медицинской помощью, госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощьговорится в сообщении
Уточняется, что предприятие временно приостановило работу. Региональный роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование.