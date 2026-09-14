Следователи проверяют информацию об отравлении жителей Таганрога готовой едой СК организовал проверку по факту пищевого отравления жителей Таганрога

Москва14 сен Вести.В Таганроге проводится проверка по факту обращения граждан в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления после употребления готовой еды, сообщает СУ СК России по Ростовской области в мессенджере MAX.

По данному факту следственным отделом по городу Таганрогу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организована процессуальная проверка говорится в публикации

Ход проверки поставлен на контроль в следственном управлении.

Как сообщили ранее в Минздраве Ростовской области, случаи отравления выявлены в Таганроге после употребления продукции кулинарного цеха "Васаби". Все пострадавшие обратились к врачу с признаками кишечной инфекции. Они госпитализированы. Предприятие временно приостановило работу.

Региональное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование.