Москва14 сенВести.После отравления в кафе Казани в больнице находятся 23 человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.
Медики оценивают их состояние как средней и легкой тяжести.
На данный момент в РКИБ им. проф. Агафонова 23 пациента, поступившие с симптомами острого кишечного отравленияговорится в сообщении
В ведомстве заверили, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сегодня сообщалось, что после употребления продукции кафе "Nan кебаб" в Казани выявлено 33 случая кишечной инфекции, у 22 пациентов подтвержден сальмонеллез.
Следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.