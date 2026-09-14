Минздрав: после отравления в кафе Казани госпитализированы 23 человека

В Казани после отравления в кафе госпитализировали 23 человек Минздрав: после отравления в кафе Казани госпитализированы 23 человека

Москва14 сен Вести.После отравления в кафе Казани в больнице находятся 23 человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

Медики оценивают их состояние как средней и легкой тяжести.

На данный момент в РКИБ им. проф. Агафонова 23 пациента, поступившие с симптомами острого кишечного отравления говорится в сообщении

В ведомстве заверили, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сегодня сообщалось, что после употребления продукции кафе "Nan кебаб" в Казани выявлено 33 случая кишечной инфекции, у 22 пациентов подтвержден сальмонеллез.

Следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.