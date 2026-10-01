В Саратове проверяют вспышку кишечной инфекции в Национальной татарской гимназии

В гимназии Саратова у детей нашли кишечную инфекцию, ведется эпидрасследование В Саратове проверяют вспышку кишечной инфекции в Национальной татарской гимназии

Москва1 окт Вести.В Саратове Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после случаев острой кишечной инфекции у учеников Национальной татарской гимназии. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Саратовской области на платформе MAX.

В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей, обучающихся в МОУ "Национальная татарская гимназия имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева" специалистами управления Роспотребнадзора по Саратовской области начато проведение эпидемиологического расследования говорится в публикации

Цель проверки - выяснить, что стало причиной вспышки и при каких условиях она произошла. Специалисты берут анализы у контактировавших с заболевшими, работников пищеблока и персонала, а также исследуют смывы с окружающих объектов, пробы продуктов, готовых блюд и дезинфицирующих средств.

Ход расследования находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Саратове семь учеников Национальной татарской гимназии госпитализировали из-за недомогания.