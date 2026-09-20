Группа приехавших на соревнования детей-хоккеистов отравилась едой в Иркутске

В Иркутске группа детей-спортсменов отравилась едой Группа приехавших на соревнования детей-хоккеистов отравилась едой в Иркутске

Москва20 сен Вести.Группа детей-спортсменов, приехавших на соревнования, отравилась едой в Иркутске. Об этом сообщает управление СК России по Иркутской области в MAX.

Уточняется, что у несовершеннолетних наблюдаются признаки кишечной инфекции.

По предварительным данным, группа несовершеннолетних спортсменов, прибывших из города Новосибирска для участия в соревнованиях, с признаками кишечной инфекции обратилась за медицинской помощью говорится в сообщении

Следственные органы начали процессуальную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщает канал "SHOT ПРОВЕРКА", дети – хоккеисты из новосибирских клубов "Авангард" и "Кристалл". Из них отравились минимум 12 человек, уточняет издание.