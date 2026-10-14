В Саратове школьники заразились от работника пищеблока Роспотребнадзор: ученики школы в Саратове заразились от работника пищеблока

Москва14 окт Вести.Ученики Национальной татарской гимназии в Саратове могли заразиться кишечной инфекцией от работника пищеблока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежду Матвееву.

Вероятной причиной возникновения заболеваний у детей послужил занос стафилококковой инфекции работником пищеблока, бессимптомным носителем, с дальнейшим распространением пищевым путем цитирует Матвееву агентство

Вечером 30 сентября несколько учеников гимназии пожаловались на недомогание и обратились за помощью к врачам. Вскоре оказалось, что семерых школьников госпитализировали с острой кишечной инфекцией. После этого Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.