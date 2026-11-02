На Ямале в развлекательном центре 17 детей заразились кишечной инфекцией

17 детей в развлекательном центре на Ямале заразились кишечной инфекцией На Ямале в развлекательном центре 17 детей заразились кишечной инфекцией

Москва2 ноя Вести.В Салехарде ЯНАО 17 детей заразились кишечной инфекцией после посещения развлекательного центра. Об этом в MAX сообщает Роспотребнадзор по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции у несовершеннолетних, посещавших детский развлекательный центр "Космолэнд" (г. Салехард, ул. Игарская, д. 5), проведены санитарно‑эпидемиологические расследования в отношении двух индивидуальных предпринимателей… говорится в мессенджере

В ходе проверок выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, а также технических регламентов предоставления услуг общественного питания и детских развлекательных площадок. У работников не было медицинских книжек.

В помещениях зафиксированы признаки антисанитарии, пищевая продукция имеет истекший срок годности. Качественная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств в развлекательной зоне не проводилась. Также выявлено, что питьевая вода не соответствует требованиям безопасности.

Управлением выданы предписания о проведении дополнительных санитарно‑противоэпидемических мероприятий уточняет ведомство

Деятельность двух ИП на территории развлекательного центра временно запрещена на 60 суток.