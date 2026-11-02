Москва2 нояВести.В Салехарде ЯНАО 17 детей заразились кишечной инфекцией после посещения развлекательного центра. Об этом в MAX сообщает Роспотребнадзор по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции у несовершеннолетних, посещавших детский развлекательный центр "Космолэнд" (г. Салехард, ул. Игарская, д. 5), проведены санитарно‑эпидемиологические расследования в отношении двух индивидуальных предпринимателей…говорится в мессенджере
В ходе проверок выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, а также технических регламентов предоставления услуг общественного питания и детских развлекательных площадок. У работников не было медицинских книжек.
В помещениях зафиксированы признаки антисанитарии, пищевая продукция имеет истекший срок годности. Качественная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств в развлекательной зоне не проводилась. Также выявлено, что питьевая вода не соответствует требованиям безопасности.
Управлением выданы предписания о проведении дополнительных санитарно‑противоэпидемических мероприятийуточняет ведомство
Деятельность двух ИП на территории развлекательного центра временно запрещена на 60 суток.