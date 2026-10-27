Москва27 октВести.Работа детского сада №57 в селе Дальнее под Южно-Сахалинском временно приостановлена из-за случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников. Об этом сообщила администрация областного центра.
"Учреждение возобновит работу после получения результатов контроля, подтверждающих качество проведенной дезинфекции", — отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.
По данным мэрии, в минувшие выходные заболели семеро детей из трех групп. С 27 октября посещение учреждения приостановлено, а во вторник для предотвращения дальнейшего распространения инфекции проведут заключительную дезинфекцию.
Проверку по факту произошедшего проводит региональное СУСК. Следователям предстоит установить все обстоятельства, выявить возможные нарушения санитарных норм и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.