Острая кишечная инфекция зафиксирована в детском саду под Южно-Сахалинском

В детском саду под Южно-Сахалинском выявили 7 случаев кишечной инфекции Острая кишечная инфекция зафиксирована в детском саду под Южно-Сахалинском

Москва27 окт Вести.Работа детского сада №57 в селе Дальнее под Южно-Сахалинском временно приостановлена из-за случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников. Об этом сообщила администрация областного центра.

"Учреждение возобновит работу после получения результатов контроля, подтверждающих качество проведенной дезинфекции", — отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

По данным мэрии, в минувшие выходные заболели семеро детей из трех групп. С 27 октября посещение учреждения приостановлено, а во вторник для предотвращения дальнейшего распространения инфекции проведут заключительную дезинфекцию.

Проверку по факту произошедшего проводит региональное СУСК. Следователям предстоит установить все обстоятельства, выявить возможные нарушения санитарных норм и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.