Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку о кишечной инфекции в детском саду

Данные о кишечной инфекции в детском саду проверит прокуратура Южно-Сахалинска Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку о кишечной инфекции в детском саду

Москва27 окт Вести.Прокуратура организовала проверку данных о выявлении острой кишечной инфекции в детском саду №57 в селе Дальнее города Южно-Сахалинска. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Сахалинской области.

В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам образовательной организации, на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства говорится в канале прокуратуры региона в MAX

Как предполагается, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.