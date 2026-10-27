Москва27 октВести.Прокуратура организовала проверку данных о выявлении острой кишечной инфекции в детском саду №57 в селе Дальнее города Южно-Сахалинска. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Сахалинской области.
В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам образовательной организации, на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательстваговорится в канале прокуратуры региона в MAX
Как предполагается, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.