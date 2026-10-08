Случай госпитализации детей из детского центра в Балашихе проверит прокуратура

Прокуратура Балашихи проверит причины госпитализации детей с гастроэнтеритом Случай госпитализации детей из детского центра в Балашихе проверит прокуратура

Москва8 окт Вести.В связи с госпитализацией с признаками отравления детей из реабилитационного центра в деревне Федурново, Балашихинская городская прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки Балашихинская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, в том числе даст оценку действиям лиц, ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм говорится в сообщения

В свою очередь представители Роспотребнадзора отобрали необходимые пробы для лабораторных исследований.

Пятеро детей из реабилитационного центра, были госпитализированы в инфекционное отделение больницы с жалобами на боли в животе и рвоту.