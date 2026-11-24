Москва24 нояВести.Аварийные бригады энергетиков переведены в режим повышенной готовности из-за приближающегося циклона, который принесет сильные осадки с порывистым ветром. Об этом сообщила пресс-служба "Сахалинэнерго".
Сахалинэнерго перевело в режим повышенной готовности 34 аварийно‑восстановительные и оперативно‑выездные бригады. Это связано с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями: в южных и центральных районах Сахалина ожидаются сильные осадки (дождь и мокрый снег), гололедные образования на проводах ЛЭП; в прибрежных районах прогнозируется ветер со скоростью 17–22 м/сговорится в канале энергокомпании в MAX
На период прохождения циклона организовано круглосуточное дежурство руководящего состава "Сахалинэнерго".