В Приморье введен режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона Из-за надвигающегося циклона в Приморье введен режим повышенной готовности

Москва17 ноя Вести.В Приморском крае введен режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Константин Шестаков.

Режим вводится на всей территории региона для госорганов, аварийных и спасательных служб. В повышенной готовности находятся аварийно-спасательные подразделения, энергетики, предприятия жилищно-коммунального комплекса, дорожники говорится в сообщении пресс-службы правительства региона

Согласно прогнозу Пригидромета, вечером 17 ноября в южной половине Приморья начнутся небольшие осадки при почти нулевой температуре. В среду, 18 ноября, ожидается снег, местами снег с дождем усилится на фоне усиления ветра.

В период с 17 по 19 ноября ожидается выпадение осадков на уровне 12-20 мм преимущественно в виде снега в Лазовском, Чугуевском, Партизанском округах, 20-35 мм — в Ольгинском, Дальнегорском, Кавалеровском Тернейском округах.