В Приморье ожидается резкое ухудшение погоды с похолоданием Жителей Приморья предупредили о резком ухудшении погоды из-за циклона

Москва20 окт Вести.В Приморском крае ночью 21 октября ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за циклона, который принесет с собой осадки и штормовой ветер, после чего начнется заметное похолодание. Об этом сообщил Примгидромет.

Предстоящей ночью погода резко ухудшится. Практически повсеместно пройдут осадки различной интенсивности, преимущественно в виде дождя, а утром в северной половине края — со снегом. При выпадении снега не исключены гололедные явления. Температура воздуха составит −2…+3 °C, на восточном побережье +4…+7 °C уточняется в канале метеорологической службы в MAX

Синоптики обратили внимание, что днем 21 октября осадки прекратятся, но при этом заметно похолодает: максимальная температура составит всего +1…+10 °C, наиболее высокие значения сохранятся на восточном побережье.