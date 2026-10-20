Москва20 октВести.В Приморском крае ночью 21 октября ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за циклона, который принесет с собой осадки и штормовой ветер, после чего начнется заметное похолодание. Об этом сообщил Примгидромет.
Предстоящей ночью погода резко ухудшится. Практически повсеместно пройдут осадки различной интенсивности, преимущественно в виде дождя, а утром в северной половине края — со снегом. При выпадении снега не исключены гололедные явления. Температура воздуха составит −2…+3 °C, на восточном побережье +4…+7 °Cуточняется в канале метеорологической службы в MAX
Синоптики обратили внимание, что днем 21 октября осадки прекратятся, но при этом заметно похолодает: максимальная температура составит всего +1…+10 °C, наиболее высокие значения сохранятся на восточном побережье.