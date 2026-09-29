Москва29 сен Вести.В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками, которые ожидаются 30 сентября и 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Утром и днем 30 сентября, ночью 1 октября пройдут местами сильные дожди до 49 мм за 12 часов и менее. На юго-востоке и востоке локально локально очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 час. На большинстве рек края ожидается дополнительный подъем уровня воды до 1,0 м говорится в канале приморского кабмина

В период ненастья жителям Приморья рекомендовали перенести походы в лес и выходы в море, а также соблюдать меры предосторожности.