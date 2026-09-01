Москва1 сен Вести.В Приморском крае объявлено двухдневное штормовое предупреждение из-за сильных осадков. Об этом сообщил Примгидромет.

В связи с прохождением активных фронтальных разделов вечером 1 сентября и в течение 2 сентября на большей территории Приморского края ожидаются дожди. Местами дожди будут сильными — 15–45 мм за 12 часов и менее, локально — очень сильными, с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов говорится в канале метеослужбы на платформе MAX

Кроме того, как отмечается, возможны сильные ливни — 30 мм и более за 1 час и менее.

Синоптики предупредили, что местами возможны грозы с порывистым ветром до 15–18 м/с.