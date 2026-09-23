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В Приморье введен режим повышенной готовности на фоне пожаров Власти Приморья ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров

Москва23 сен Вести.В Приморском крае объявили о введении режима повышенной готовности. Такое решение принято в связи с угрозой возникновения массовых природных пожаров, сообщает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона.

Мера предпринята для усиления готовности спецслужб в преддверии осеннего пожароопасного периода. Для жителей края никаких запретов не вводится.

В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров говорится в канале ведомства в национальном мессенджере

Решение аргументировано постепенным возникновением ландшафтных и лесных пожаров и риском их перехода на населенные пункты.

В случае распространения огня могут быть применены дополнительные ограничения.