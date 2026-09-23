Москва23 сенВести.В Приморском крае объявили о введении режима повышенной готовности. Такое решение принято в связи с угрозой возникновения массовых природных пожаров, сообщает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона.
Мера предпринята для усиления готовности спецслужб в преддверии осеннего пожароопасного периода. Для жителей края никаких запретов не вводится.
В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаровговорится в канале ведомства в национальном мессенджере
Решение аргументировано постепенным возникновением ландшафтных и лесных пожаров и риском их перехода на населенные пункты.
В случае распространения огня могут быть применены дополнительные ограничения.