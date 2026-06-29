Москва29 июнВести.На территории Приморского края введены ограничения по отпуску топлива большегрузам. Информация размещена в MAX регионального правительства.
В черте города большегрузы могут заправить в бак до 100 литров, по трассе - до 200 литровсообщил заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы газоснабжения и энергетики, Владимир Малюшицкий
Ограничения на объемы введены из-за недобросовестных потребителей, которые набирают в фуры до тысячи тонн, потом отливают топливо и снова приезжают заправляться, уточнил зампред правительства.
Ситуация с бензином и дизельным топливом в регионе находится на особом контроле правительства. Имеющиеся на сегодняшний день запасы топлива позволяют покрывать потребность жителей и предприятий края, подчеркнул Малюшицкий. Он добавил, что как только ажиотажный спрос снизится, вынужденные ограничения отменят.
Ранее топливные ограничения были введены в Иркутской области.