Ограничения на отпуск топлива для большегрузов введены в Приморском крае Приморские власти ввели ограничения на отпуск топлива для большегрузов

Москва29 июн Вести.На территории Приморского края введены ограничения по отпуску топлива большегрузам. Информация размещена в MAX регионального правительства.

В черте города большегрузы могут заправить в бак до 100 литров, по трассе - до 200 литров сообщил заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы газоснабжения и энергетики, Владимир Малюшицкий

Ограничения на объемы введены из-за недобросовестных потребителей, которые набирают в фуры до тысячи тонн, потом отливают топливо и снова приезжают заправляться, уточнил зампред правительства.

Ситуация с бензином и дизельным топливом в регионе находится на особом контроле правительства. Имеющиеся на сегодняшний день запасы топлива позволяют покрывать потребность жителей и предприятий края, подчеркнул Малюшицкий. Он добавил, что как только ажиотажный спрос снизится, вынужденные ограничения отменят.

Ранее топливные ограничения были введены в Иркутской области.