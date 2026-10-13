Москва13 окт Вести.Мощный шторм с ураганным ветром и рекордными осадками обрушился на Приморье и парализовал Владивосток, где затапливает улицы, дома, транспорт и неотремонтированные крыши, сообщает ИС "Вести".

Обстановка во Владивостоке сейчас непростая. Сильный дождь начался ночью, под утро, примерно в 3- 4 часа. В некоторых домах проходил капитальный ремонт кровли, но не успели до дождя: куски покрытия, штукатурка рушится. Залило сильно утром пешеходные подземные переходы. Людям пришлось обматывать ноги пакетами, скотчем, чтобы как-то преодолеть эту водную преграду. Дороги с утра сковали девятибалльные пробки низинные места затопило. Очень хорошо показали себя специальные службы - дорожные спасатели оперативно откачивали воду с проблемных точек, поэтому машины не утонули. Очень сильно затопило улицу Русскую в районе автовокзала. Там колоссальное количество воды сообщает ИС "Вести"

Ранее сообщалось, что во Владивостоке с 18.00 12 октября до 18.00 14 октября введен режим повышенной готовности. По прогнозу синоптиков, днем 13 октября и в ночь на 14 октября в городе ожидается сильный дождь и ветер. Обе смены городских школ переведены на свободное посещение