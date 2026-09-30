Во Владивостоке введен режим повышенной готовности из-за непогоды Режим повышенной готовности введен во Владивостоке из-за непогоды

Москва30 сен Вести.Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за непогоды, городские службы устраняют последствия прошедшего ночного дождя и готовятся к предстоящим грозам, которые ожидаются вечером 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Службы жизнеобеспечения города переведены в режим повышенной готовности. Он будет действовать до 18.00 (11.00 мск) 1 октября говорится в сообщении на сайте мэрии

Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Жителей города призвали соблюдать меры безопасности: не парковать машины рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями, по возможности ограничить поездки на авто, а также воздержаться от отдыха у воды.

Ранее сообщалось, что 30 сентября и 1 октября в Приморье пройдут сильные дожди.