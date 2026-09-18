Москва18 сен Вести.Режим повышенной готовности введут в Благовещенске из-за непогоды, которая, согласно прогнозу синоптиков, ожидается с 19 по 22 сентября. Об этом сообщила администрация города.

С 19 по 22 сентября в областном центре ожидаются сильные дожди (выпасть может до 30 мм осадков), усиление ветра до 15 м/с. В городе введут режим повышенной готовности. Он начнет действовать с 9.00 19 сентября до 9.00 23 сентября говорится в сообщении на сайте мэрии

Как предполагается, в городе усилят круглосуточный мониторинг за обстановкой, в полную готовность приведут коммунальные службы, поисково-спасательный отряд и аварийные бригады.