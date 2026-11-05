Жителей Владивостока предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре

Владивосток ожидает ненастье с дождем, мокрым снегом и сильным ветром Жителей Владивостока предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре

Москва5 ноя Вести.В предстоящие два дня, 5 и 6 ноября, во Владивостоке ожидается ухудшение погодных условий из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра. Об этом предупредила администрация столицы Приморья.

Дождь и мокрый снег ожидаются во Владивостоке 5 и 6 ноября. В городе пройдет дождь, в утренние часы 6 ноября – мокрый снег. Общее количество осадков составит 5-7 мм, высота снежного покрова - до 1 см. На дорогах возможна гололедица, местами гололед. Осадки будет сопровождать сильный ветер 17-22 м/с, порывами 25 м/с говорится в канале мэрии на платформе MAX

Ранее сообщалось, что штормовой ветер до 25 м/с прогнозируется на Чукотке 5 и 6 ноября.