Первый день ВЭФ пройдет под аккомпанемент ливней и прохладной погоды Владивосток встретит участников ВЭФ дождями и прохладной погодой

Москва1 сен Вести.Во Владивостоке, где начинается Восточный экономический форум (ВЭФ), 1 сентября ожидается дождливая и ветренная погода. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, каждые 6 часов в городе будет выпадать 4-6 миллиметров осадков. Ненастье сменится ясной погодой только к 3 сентября.

Первый день Восточного экономического форума пройдет под аккомпанемент грозовых дождей, будет пасмурно, поэтому воздух сумеет прогреться всего +20. Однако завтра ливни начнут прекращаться, выглянет солнце, и температурный фон вернется в норму. С четверга тучи над Владивостоком рассеются, и сразу потеплеет до +24...+26, это уже в среднем на 4 градуса выше положенного отметили синоптики

Они также отметили, что подобный виток непогоды на юге Дальнего Востока связан с желтоморским циклоном.