Москва3 июн Вести.Первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет солнечным. Об этом синоптики заявили ИС "Вести".

После обеда воздух прогреется до плюс 21 градуса, что почти на 2 градуса выше нормы. Завтра над Невой уже будут клубиться грозовые тучи, но это не остановит потепление. В четверг в городе плюс 23. В пятницу вероятность осадков сократится до ноля, и показания термометров повысятся еще на пару градусов. А в заключительный день ПМЭФ будет также тепло, правда, не исключены грозы